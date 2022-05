Comet cerca di spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con alcune delle ottime offerte del mese di Maggio, i suoi prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sono anche applicati su modelli di altissima qualità.

Tutti gli utenti che vorranno accedere agli sconti, devono comunque ricordare che gli stessi acquisti potranno essere ugualmente completati online sul sito ufficiale, con annessa la spedizione gratuita a domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa complessiva dell’ordine avrà superato i 49 euro.

Comet, offerte e prezzi bassi per tutti i gusti

Offerte sempre più interessanti vi attendono in questi giorni da Comet, la corrente campagna promozionale convince con prezzi ragguardevoli, e possibilità di risparmio dai livelli mai visti prima d’ora. Il prodotto che maggiormente potrebbe catturare l’attenzione dei consumatori, è forse l’Apple iPhone 12, un dispositivo che promette prestazioni da vero e proprio top di gamma, sebbene comunque non sia propriamente così recente (è in vendita dal 2021), ed il suo prezzo finale si aggiri attorno ai 699 euro.

Sempre nella medesima campagna, sono disponibili innumerevoli altri prodotti a prezzi convenienti, come TCL 20L+, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Vivo Y72 o anche TCL 20R, tutti disponibili a cifre che non vanno oltre i 239 euro. Indipendentemente dalla categoria merceologica, o dalla tipologia del prodotto selezionato, ricordiamo comunque che i dispositivi sono tutti commercializzati con garanzia legale di 24 mesi, per coprire gli eventuali difetti di fabbrica.