Carrefour chiude uno dei suoi punti vendita nella penisola italiana, più precisamente il negozio dislocato all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone, un brutto colpo per i residenti, che però troveranno conforto nella presenza di un altro supermercato in sostituzione.

In questo periodo, infatti, si stanno riallestendo gli spazi per fare posto al nuovo IperDem. Il marchio appartiene al Gruppo Gros-Romano Supermercati, il cui fatturato conta oltre 1 miliardo di euro, ed oltre 18 punti vendita diffusi più che altro nella regione Lazio, o nei dintorni della capitale. Le offerte saranno sempre promettenti con prezzi ridottissimi, ma sarà necessario affidarsi ad un marchio completamente differente.

Carrefour continuerà ad esistere

La chiusura di Carrefour riguarda solo ed esclusivamente il suddetto punto vendita, tutti gli altri negozi non saranno coinvolti, anzi continueranno a proporre ai consumatori offerte veramente eccellenti.

Proprio in questi giorni è possibile pensare di acquistare uno smartphone a soli 139 euro. Il modello in questione è l’ottimo Realme C25Y, disponibile alle normali condizioni, quindi con garanzia di 24 mesi e completamente no brand, ma sopratutto con una scheda tecnica alle sue spalle davvero di tutto rispetto.

Il prodotto gode di prestazioni adeguate alla richiesta degli utenti, senza dimenticarsi di una batteria da ben 5000mAh, utile per garantire una autonomia superiore alla media, passando anche per un comparto fotografico capitanato da un sensore addirittura da 50 megapixel, i cui scatti saranno precisi e dettagliatissimi. Le migliori offerte del volantino Carrefour, ad ogni modo, sono raccolte per comodità direttamente sul sito ufficiale, ove sarà possibile scoprire ogni singolo prezzo.