Vodafone compete al massimo livello con gli altri provider per la telefonia mobile nel corso di queste settimane. In primavera, il gestore inglese non vuole lasciare campo ad Iliad con il ritorno della sua offerta Giga 120. Gli abbonati che attivano una SIM con il gestore inglese, in tal senso, potranno scegliere una delle tariffe dedicate alla portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di aprile

La migliore offerta per Vodafone è la Special 100 Giga. I clienti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota pari a 100 Giga per la connessione di reti con il 4G.

Gli abbonati che si troveranno ad attivare questa tariffa per il rinnovo pagheranno soltanto 8,99 euro ogni trenta giorni. Da aggiunge, come da prassi anche per altre ricaricabili, soltanto una quota una tantum pari a 10 euro per l’attivazione.

Gli utenti che scelgono la Special 100 Giga come loro offerta di riferimento avranno anche una garanzia aggiuntiva. Il provider, infatti, assicura costo bloccato per la tariffa almeno durante il primo semestre a partire dalla data di attivazione della SIM. Ciò significa che nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM non ci saranno né ritocchi sui costi né sulle soglie di consumo.

Chi è interessato a Special 100 Giga può procedere all’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.