Unieuro mette alle strette tutte le dirette concorrenti del mercato nazionale, proponendo una campagna promozionale arricchita con prezzi decisamente concorrenziali, e sopratutto con i quali è facilissimo pensare di spendere molto poco.

Il volantino, che potete trovare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, è impreziosito dalla più ampia disponibilità sul territorio nazionale. In altre parole, gli acquisti da parte degli utenti potranno essere completati sia in negozio, che affidandosi direttamente al sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa complessiva dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: ecco le offerte che tutti vogliono

Risparmio veramente incredibile per tutti gli utenti da Unieuro, in particolar modo sull’acquisto di nuovi prodotti legati al brand Samsung. I modelli coinvolti nella campagna promozionale sono veramente moltissimi, e sono altrettanti vari tra di loro; in particolare segnaliamo che sarà possibile godere, di base, di uno sconto fisso del 18,04%, chiamato appunto Sconto IVA, rispetto al valore di listino. Ciò sarà applicato su qualsiasi categoria merceologica, con riduzione immediata in cassa (no buoni o rimborsi).

Nel momento in cui si acquistasse, invece, un condizionatore o un elettrodomestico, lo sconto finale raddoppierà raggiungendo il 36,08% del listino originario. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, vi rimandiamo direttamente alle pagine elencate sul sito ufficiale, utilissime per conoscere da vicino le varie modalità di acquisto, ed anche i prezzi già dettagliati.