Mercoledì, la Disney ha rivelato il primo teaser trailer di “Avatar: The Way of Water” (nelle sale il 16 dicembre), il tanto atteso sequel del film campione d’incassi del 2009 di James Cameron.

Come suggerisce il titolo, il nuovo meraviglioso filmato è stato riempito con riprese dell’agile popolo Na’vi che nuotava in piscine cristalline, librandosi su corsi d’acqua scintillanti su creature alate ed emergendo dall’oceano per combattere.

Il trailer, che è stato mostrato in 3D, si è concluso con uno scambio di applausi tra Jake Sully (Sam Worthington) e il suo partner, Neytiri (Zoe Saldana).

I giornalisti presenti sono andati su Twitter dopo la premiere del trailer al CinemaCon per commentare ciò che hanno visto, definendo il sequel di “Avatar” “una festa per gli occhi” e “assolutamente sbalorditivo“.

“Penso che sia una certezza“, James Cameron prevede che “Avatar” alla fine sarà anche meglio di “Avengers: Endgame“.

Alcune notizie sulla trama

“La via dell’acqua” è il primo di quattro film “Avatar” in programma che arriveranno nelle sale nei prossimi anni. “Non c’è tema più riconoscibile della famiglia“, ha detto il produttore John Landau parlando alla folla al Caesars Palace. “Al centro di ciascuno dei nostri quattro sequel c’è la famiglia Sully”.

Ha continuato dicendo che ogni film “si svilupperà come un film a sé stante“, sebbene se visti nel loro insieme, tutti e quattro i sequel saranno “una saga connessa“.

“Way of Water” presenta il ritorno dei membri del cast del primo film, tra cui Sigourney Weaver e Stephen Lang, mentre aggiungono nuovi attori al mix come Kate Winslet e Michelle Yeoh.