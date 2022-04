E’ arrivata la nuova 911 Sport Classic in edizione limitata, che combina il propulsore Turbo con un cambio manuale e la trazione posteriore.

Questa non è la prima volta che Porsche produce una 911 Sport Classic. Nel 2010 con la generazione 997, Porsche ha debuttato con la prima Sport Classic, basata sulla coupé GTS e limitata a 250 vetture per il consumo europeo. Ma la nuova Sport Classic sarà venduta negli Stati Uniti, con 1.250 unità destinate ad essere prodotte in tutto il mondo dalla divisione Exclusive Manufaktur di Porsche.

Per prima cosa: la meccanica. La Sport Classic utilizza il motore flat-6 biturbo da 3,8 litri della 911 Turbo S, sebbene sia depotenziato per produrre 543 cavalli e 599.27 Newton per metro invece dei 640 CV del normale Turbo S.

Questo perché ogni Sport Classic utilizza un cambio manuale a sette velocità e una trazione posteriore, invece del sistema PDK automatico a otto velocità e trazione integrale della Turbo S. La Sport Classic è quindi la 911 più potente disponibile con cambio manuale, erogando 41 CV in più rispetto alla GT3 e 70 CV in più rispetto alla GTS.

Nuova anche la carrozzeria

Anche se può essere a corto di potenza, lo Sport Classic ha le stesse prestazioni che otterresti con un Turbo S. I giganteschi freni carboceramici, le barre antirollio attive e il pacchetto Sport Chrono sono tutti standard.

Lo Sport Classic viene fornito anche con la configurazione delle sospensioni attive ribassate e il sistema di scarico sportivo, entrambi normalmente opzionali sulla Turbo S; Porsche afferma che la configurazione dello scarico è unica per la Sport Classic.

I modelli Turbo hanno normalmente grandi prese d’aria nei parafanghi posteriori, lo Sport Classic ha lo stesso widebody ma senza prese d’aria. Ciò ha richiesto a Porsche di creare strumenti completamente nuovi per la carrozzeria della Sport Classic, come i pannelli esclusivi che si estendono dalla parte anteriore delle porte alla parte posteriore dell’auto, oltre a creare nuovi condotti sullo spoiler per il raffreddamento normalmente utilizzato dalle prese d’aria.