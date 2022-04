MediaWorld è pronta a fare la storia, con una campagna promoziona surreale e ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sempre nell’ottica di avere il meglio, con il prezzo più basso.

Le offerte dell’attuale volantino riescono a catturare l’attenzione di un numero sempre crescente di consumatori, in quanto gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, ed anche con la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, in modo da avere la merce presso il proprio domicilio, previo il pagamento di un piccolo contributo per la consegna (le cosiddette spese di spedizione).

Mediaworld: offerte e prezzi da non perdere a fine Aprile

Il prodotto che tutti vorrebbero acquistare, stiamo ovviamente parlando dell’ottimo Apple iPhone 13, viene proposto da MediaWorld ad un prezzo generalmente concorrenziale. Al momento, infatti, sarà raggiungibile a soli 826 euro, con annessa la variante no brand, ed ovviamente 128GB di memoria interna. A prima vista la cifra potrebbe apparire ancora elevata, ma va ricordato essere un prodotto dalle prestazioni eccellenti, e sopratutto dalla recentissima commercializzazione.

Tutte le altre offerte del volantino, poggiano su modelli decisamente più economici, quali possono essere Xiaomi 11 Lite, Galaxy A22, Realme C25Y, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 o anche Galaxy A52s. Questi sono commercializzati alle medesime condizioni del precedente, senza differenze particolari da segnalare. Tutte le proposte del volantino, lo ricordiamo, sono perfettamente visibili sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link, in modo da conoscere ogni singolo prezzo di vendita.