Kevin Feige rivela che i piani per il Marvel Cinematic Universe arrivano fino al 2032. Non molto tempo dopo la fine di Infinity Saga, che si è conclusa dopo circa un decennio, i Marvel Studios si sono impegnati nello sviluppo di nuovi progetti nel tentativo di ampliare il franchise. E secondo la recente citazione di Feige, non sembra che abbiano in programma di rallentare.

Iniziato nel 2008 con Iron Man di Robert Downey Jr. e Jon Favreau, il MCU è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 10 anni. Le sue prime tre fasi sono culminate in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Joe e Anthony Russo.

Ora, dopo una lunga pausa, il franchise è tornato in pieno svolgimento con la Fase 4. Nell’ambito della sua rapida espansione, i Marvel Studios si sono anche affermati come miglior serie con contenuti esclusivi su Disney+. La lista confermata dell’MCU durerà fino al 2023, ma, all’interno dei Marvel Studios, Feige e il suo team hanno pianificato il franchise ben oltre.

Un nuovo film sugli X-MEN?

Durante la partecipazione al CinemaCon 2022 in corso, Feige ha rivelato che il piano narrativo del MCU ora durerà fino al 2032. Tra un decennio di narrativa da adesso, anche se non dice come i progetti saranno segmentati in “Fasi” o se continueranno con quella struttura, arriveranno personaggi vecchi e nuovi.

Come accennato in precedenza, la lista confermata dell’MCU durerà solo fino al 2023, con Ant-Man and the Wasp: Quantumania come ultimo film. Mentre Peyton Reed uscirà nei cinema il 28 luglio 2023.

Sul grande schermo, arriveranno film come il reboot dei Fantastici Quattro, Blade e Captain America 4 ( che devono ancora essere inseriti nel piano di rilascio del MCU). Oltre a questi, ci sono altri sequel confermati come Spider-Man 4, Doctor Strange 3 e Black Panther 3, per non parlare di Deadpool 3, tra gli altri, che dovrebbe uscire nel prossimo decennio.

Questi progetti però non includono le altre iniziative segrete su cui i Marvel Studios stanno attualmente lavorando, incluso un potenziale progetto X-Men.