Per tutti coloro che vogliono passare ad un’offerta mobile conveniente ci pensa Kena. L’operatore telefonico virtuale ha infatti da poco presentato una edizione limitata di una sua offerta. Stiamo parlando in particolare della nuova Kena 5,99 100 GB Up. Vediamo qui di seguito cosa offre.

Kena propone in edizione limitata l’offerta mobile Kena 5,99 100 GB Up

L’operatore telefonico virtuale di TIM ha da poco proposto un’edizione limitata di una sua offerta di rete mobile già di suo interessante. Come già accennato, l’offerta in questione si chiama Kena 5,99 100 GB Up ed è piuttosto conveniente se si pensa a cosa ha da offrire.

La nuova offerta mobile di Kena comprende infatti ogni mese ben 100 GB di traffico dati da sfruttare per navigare con connettività 4G (velocità massima di 60 mbps in download e 30 mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo per avere l’offerta è di 5,99 euro e non è previsto alcun costo di attivazione né costi per la scheda sim.

Questa nuova offerta non è attivabile da tutti. Potranno infatti attivarla gli utenti che effettueranno la portabilità da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali (ad esclusione di ho. e Very Mobile). Rimangono comunque ancora disponibili altre offerte di Kena. Tra queste, ci sono le altre versioni dell’offerta Kena 5,99. Queste ultime hanno sempre un costo di 5,99 euro al mese ma includono rispettivamente 50 GB e 70 GB di traffico dati e sono sempre compresi nel prezzo minuti di chiamate illimitati e 500 SMS verso tutti.