Dopo quasi trent’anni e dopo sei film, incluso quello in uscita nelle sale, la saga giurassica più famosa del mondo sta per arrivare alla fine, con i dinosauri che, come dice il titolo, dominano il mondo, Jurassic World Dominion è in arrivo nella sale di tutto il mondo il 9 Giugno di quest’anno e sarà pronto ad offrire il giusto finale alla saga, portando a schermo un’unione del passato e del presente, vedremo infatti i protagonisti della saga Jurassic Park corre in aiuto dei protagonisti della saga recente, in una reunion dal sapore giurassico.

Universal per fomentare gli animi ha deciso nella giornata di ieri di rilasciare l’ultimo trailer del film ed il poster ufficiale, accompagnati dalla sinossi ufficiale del capitolo conclusivo, vediamoli insieme.

Trailer e sinossi

Il trailer aggiunge dei dettagli in più, in primis la base portante del capitolo, ovvero riportare a Blue (Velociraptor) il suo cucciolo, ovviamente nel contesto di dinosauri che circolano nel mondo, in più poi, possiamo finalmente capire qual è il dinosauro carnivoro gigante che fronteggerà i nostri protagonisti alla fine del trailer, si tratta del Giganotosaurus Carlonii, “il più grande carnivoro che la storia abbia mai visto”.

Sinossi ufficiale

“Quest’estate vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Dall’architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.”

Non rimane dunque che attendere il capitolo finale, ambientato tre anni dopo i fatti di Jurassic World Il regno distrutto, la data è segnata.