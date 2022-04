Iliad propone a tutti i suoi abbonati una serie di ricche iniziative non soltanto per la telefonia mobile, ma anche per la telefonia fissa. La vera sorpresa per gli utenti del gestore francese nel corso di questa primavera è la disponibilità delle promozioni nel campo della Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Da qualche settimana a questa parte Iliad ha ufficializzato il suo impegno nel settore della telefonia fissa e della Fibra ottica. Anche in questa circostanza, le offerte del gestore francese sono all’insegna della massima convenienza per i consumi con i costi confermati come i più bassi di sempre.

Gli abbonati che accedono ad una delle tariffe del gestore francese potranno scegliere la promozione Iliad Box. Quest’offerta prevede un pagamento pari a 15,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto per gli utenti è composto da chiamate senza limiti, anche all’estero e senza scatto alla risposta con connessione internet illimitata sino a 4 Gbps.

Questo costo è riservato però a tutti coloro che hanno anche una SIM attivata con la stessa Iliad. In caso di mancato piano tariffario per la telefonia mobile, il provider assicura il medesimo pacchetto con chiamate e con internet in Fibra ottica, ma ad un costo leggermente superiore: 23,99 euro al mese.

Seguendo la scia di altri operatori, anche Iliad prevede un costo di attivazione per le sue tariffe. In questo caso il prezzo da pagare sarà di 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.