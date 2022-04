Coop e Ipercoop hanno deciso “per scelta” di rispettare i propri lavoratori, a differenza di tanti altri supermercati diffusi sul territorio nazionale, concedendo un minimo di riposo ai dipendenti.

Come riportato da alcune testate giornalistiche online, tutti i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0, saranno ufficialmente chiusi il 1 maggio 2022. La rete, composta da oltre 350 negozi diffusi sull’intera penisola (dal Friuli fino alla Puglia), ricorda infatti che la festività richiama la festa del Lavoro, con i valori di democrazia, libertà e giustizia sociale.

Coop e Ipercoop chiudono: ecco la notizia

Valori che non possono essere trascurati dalla stessa Coop Alleanza, per la sua natura di cooperativa. Una scelta sicuramente atipica e di controtendenza, ma comunque ammirevole, proprio per voler dare ancora un valore alla cosiddetta Festa del Lavoro. Tutti gli altri giorni, invece, i punti vendita manterranno esattamente gli stessi orari di sempre, senza differenze particolari.

