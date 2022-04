Conad chiude ufficialmente: il negozio italiano lascia il posto a questo store

Il nome del marchio Conad è forse quello più famoso all’interno del mondo dei supermercati in Italia da diversi anni. Tutti infatti almeno una volta hanno portato a casa la spesa dal celebre franchising, il quale è diventato una pietra miliare del supermarket nostrani.

Leggere bene il titolo vuol dire anche comprendere cosa sta succedendo: non sta chiudendo di certo il marchio Conad, imbattibile al momento, ma un negozio molto famoso appartenenti alla catena. Secondo quanto riportato infatti in alta Italia, più precisamente a Cognento, il famoso negozio lascerà posto ad una nuova catena che aprirà un suo store. In tanti resteranno quindi infelici riguardo alla notizia, ma a quanto pare il brand nuovo in questione potrebbe tornare molto utile.

Conad abbandona Cognento in favore di Verdissima: ecco come sarà il nuovo outlet

C’era sicuramente da stare tranquilli essendo un negozio del marchio Conad, ma a quanto pare sono cambiate le priorità.infatti uno dei supermercati più famosi nella zona di Modena, più precisamente a Cognento, non esisterà più. Lo Store infatti lascerà posto ad un nuovo marchio che esiste dal 1972 e che nasce come piccolo laboratorio. Ad oggi si tratta di uno dei migliori outlet in assoluto e prende il nome di Verdissima.

Aprirà quindi a breve il nuovo Store nella zona, il quale si baserà su una superficie di 300 m quadri che punterò su un allestimento moderno.il design interno sarà basato su di una moltitudine di colori. Per quanto riguarda invece gli orari di lavoro, ci andrà dal martedì al sabato dalle 10 alle 19:30.