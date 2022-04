Brutte notizie per i residenti di Frosinone e dintorni, il noto ipermercato Carrefour, presente all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti“, è stato ufficialmente chiuso lo scorso mese, passando il testimone direttamente a IperDem.

Quest’ultimo è un marchio poco diffuso sul territorio nazionale, nato solamente 15 anni fa, ed appartenente al gruppo Gros-Romano Supermercati al momento conta circa 18 negozi dislocati nei dintorni della capitale, ma è comunque da sempre foriero di ottimi sconti e prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire. La crescita costante, ha raggiunto un fatturato da 1 miliardo di euro, l’ha portato infatti ad espandere i propri confini, acquisendo il suddetto negozio, ed allestendo in breve tempo i propri spazi.

Carrefour: non mancano comunque le offerte

Tutti gli altri punti vendita di Carrefour non verranno a mancare, l’azienda è solida ed affidabile, nonché diffusissima su tutta la penisola. Le offerte fanno ancora sognare gli utenti, anche coloro che vorrebbero acquistare un nuovo smartphone a prezzi concorrenziali.

Il modello coinvolto nell’attuale volantino è il Realme C25Y, un prodotto veramente economico, da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato da prestazioni adeguate, con fotocamera principale da 50 megapixel, una splendida batteria da 5000mAh, per finire con un sensore secondario da 8 megapixel. Il dispositivo viene commercializzato alle più normali condizioni di vendita, ovvero con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino, raccomandiamo la visione delle pagine sul sito.