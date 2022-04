Amazon Prime Video durante questa stagione si è accreditato come uno dei servizi streaming più popolari e favorevoli per gli italiani. La crescita di Prime Video, a discapito di altre piattaforme come Sky o Netflix, è caratterizzata dalla presenza di un’esclusiva come la Champions League con una partita a settimana.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Con le fasi finali della competizione europea, proprio su Prime Video gli appassionati di calcio potranno seguire le partite conclusive della Champions League con semifinali e finali. Sul fronte commerciale, il servizio di Amazon assicura una novità ulteriore. A differenza di altre piattaforme che non prevedono più questo scenario, come Prime Video i nuovi clienti possono sempre usufruire di un mese gratis.

Le nuove utenze con la piattaforma streaming non prevedono nemmeno un vincolo formale per una successiva conferma. Dopo il mese di prova, coloro che volessero proseguire nell’abbonamento pagheranno 3,99 euro al mese. In alternativa è possibile anche la sottoscrizione annuale al prezzo di 36 euro ogni dodici mesi.

Non soltanto il mese gratis. Le offerte relative ad Amazon Prime Video arrivano anche da compagnie partner del colosso americano. I clienti di Vodafone, ad esempio, potranno accedere al servizio completamente gratis, in caso di abbonamento all’omonima piattaforma streaming per l’intrattenimento.

Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film e la disponibilità di Amazon Prime Video è assicurata per il primo anno senza spese extra. Anche qui non è previsto un vincolo formale dopo il primo anno.