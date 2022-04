Secondo una schermata vista in una versione beta del software dal sito WABetaInfo, WhatsApp sembra essere al lavoro su una funzionalità che consentirebbe agli utenti di parlare con lo stesso account su più telefoni o su un telefono e un tablet. Lo schermo ti indica di registrare il dispositivo che stai utilizzando come ‘amico’ scansionando un codice con il tuo telefono principale, tuttavia non sembra esserci un codice da scansionare in questo momento.

Una precedente schermata di test ha rivelato che gli smartphone potrebbero presto essere in grado di sincronizzare i messaggi recenti, anche se sono crittografati end-to-end. Questa schermata, insieme alla schermata ‘Registra dispositivo come compagno’, che informa gli utenti su come utilizzare WhatsApp su un altro dispositivo, fornisce una solida prova che questa funzione è in lavorazione.

WhatsApp, la funzione è disponibile su iOS e Android

Entrambi gli schermi sono stati scoperti nella versione Android dell’app, il che implica che la funzione consentirà di conversare su un telefono o tablet secondario. Non è noto se la funzione sarà disponibile su iOS se e quando arriverà, anche se il precedente suggerisce che lo sarà. WhatsApp in teoria ti consente già di utilizzare il tuo account su numerosi dispositivi utilizzando la funzione Dispositivi collegati, che attualmente consente di utilizzare solo i computer come dispositivi secondari. La funzione è disponibile sia su dispositivi iOS che Android.

WhatsApp ha rilasciato dispositivi collegati come beta pubblica nel novembre 2021 e da allora è stato aggiornato. Tuttavia, sebbene i dispositivi collegati siano utili per gli utenti desktop, non aiutano le persone che dispongono di smartphone o tablet supplementari.