WhatsApp: invisibili con un trucco speciale, ecco come passare inosservati

Avere WhatsApp sullo smartphone è ormai quasi d’obbligo se si vuole stare al passo con i tempi e se si vuole avere una dimensione ben definita della messaggistica in generale. Non a caso sono oltre 1,5 miliardi gli utenti che utilizzano WhatsApp in pianta stabile, applicazione che ormai si è inserita in cima alla classifica dei contenuti più scaricati in assoluto.

Col passare del tempo i miglioramenti sono stati tanti, i quali hanno inoltre portato l’applicazione a diventare sicura al 100%. Un altro punto fondamentale e poi la privacy, la quale risulta di importanza vitale per quanto concerne l’esperienza d’uso degli utenti. Tutti infatti vogliono che le proprie conversazioni restino segrete ma non solo. Un’altra volontà del pubblico è quella di non essere disturbati, cosa che è possibile grazie ad alcune funzioni. Un esempio può essere la possibilità di rimuovere l’ultimo accesso, anche se poi non sarà più possibile vedere quello degli altri.

WhatsApp, con questo trucco è possibile leggere i messaggi e non aggiornare l’ultimo accesso

Ormai da tempo esiste una nuova applicazione che permette di leggere tutti i messaggi di WhatsApp anche non aprendo l’applicazione ufficiale. Stiamo parlando di Unseen, il giusto compromesso che offre convenienza, visto che l’applicazione è gratuita, e funzionalità. Tutti possono infatti leggere i messaggi in arrivo attraverso questa nuova piattaforma, la quale di conseguenza non aggiornerà l’ultimo accesso.

Inoltre gli utenti al momento della lettura esterna WhatsApp non risulteranno neanche online, per cui nessuno potrà disturbarli. L’applicazione al momento è gratuita e legale per tutti coloro che la scaricano.