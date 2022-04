L’operatore virtuale Tiscali ha recentemente deciso di prorogare anche per il mese di maggio 2022 che sta per iniziare, le iniziative solidali messe a disposizione dell’Ucraina.

Precedentemente in vigore fino al 30 aprile 2022, arriva adesso la proroga ufficiale per l’intero mese di maggio 2022. Ricordiamo insieme quali sono queste iniziative.

Tiscali proroga le iniziative per l’Ucraina anche per il mese di maggio 2022

Le promozioni coinvolgono, con attivazione automatica, sia i clienti di rete fissa sia quelli di rete mobile. In particolare, in un primo momento Tiscali ha rilasciato una promo esclusivamente per i clienti consumer di rete fissa. Dal 1° marzo 2022 l’operatore offre traffico voce gratuito illimitato sotto forma di telefonate dai numeri fissi Tiscali verso tutti i numeri fissi e mobili dell’Ucraina.

Dopo alcune settimane, la società di telecomunicazioni ha concesso delle promozioni anche ai propri clienti con SIM consumer di rete mobile, dove Tiscali è operatore virtuale su rete TIM fino in 4G. A partire dal 23 marzo 2022, è gratuito tutto il traffico voce effettuato dalle schede SIM Tiscali Mobile verso qualunque numero di telefono ucraino sia fisso che mobile.

Inoltre, tutti i clienti possessori di schede SIM Tiscali che si trovano in Ucraina possono effettuare e ricevere traffico voce, SMS e dati in roaming in maniera del tutto gratuita. Di conseguenza per loro è possibile telefonare, inviare SMS e navigare in internet senza spese. L’operatore ha comunicato i dettagli delle iniziative solidali attive all’interno di una pagina dedicata del suo sito, nella sezione Assistenza.