Prodotti ritirati: salmonella ossido di etilene e aflatossine, ecco la lista letale

Mangiare dovrebbe essere una consolazione, e invece nel 2022 anche un’azione quotidiana come questa deve preoccuparci. Tra gli scaffali dei supermercati stanno spuntando un’infinità di alimenti non a norma che man mano si stanno dimostrando come prodotti ritirati dal Ministero della Salute. Ne sono la prova le uova della Kinder, rimosse appunto per possibile presenza di salmonella. La lista è ancora lunga, siete pronti a conoscerla tutta?

Prodotti ritirati: l’elenco degli alimenti pericolosi è piuttosto vasto

Ricapitoliamo il caso Ferrero. Dal mercato sono usciti per via della salmonella, i:

Kinder Mix , il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi.

, il sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 e secchiello da 198 grammi. ” Maxi Mix , in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in confezione con peluche da 133 grammi, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Mini Eggs , in formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 100 e 182 grammi e in formato da 250 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments , in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc.

, in formato da 162 e 242 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc. ” Happy Moments Mini Mix in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

in formato da 162 grammi con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF. Kinder Shoko Bons da 133 g, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Attenzione quindi ai lotti con diciture RZ – LZ – R03 –L03.

Mars

In questo periodo anche i gelati sono in pericolo, in quanto potrebbero contenere il famoso ossido di etilene.

Twix Ice Bar , in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657);

, in confezioni singole da 40 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/07/2022 (EAN 5000159484657); Twix Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695);

, in confezioni da 6 pezzi da 34,2 grammi ciascuno, con i Tmc 31/04/2022 e 31/07/2022 (EAN 5000159484695); Bounty Ice Bar , in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063);

, in confezioni da 6 pezzi da 39,1 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159483063); M&M’s Choco Ice Bar, in confezioni da 4 pezzi da 63 grammi ciascuno, con il Tmc 31/05/2022 (EAN 5000159500678).

Concludiamo con i prodotti ritirati sempre per via dell’ossido etilene e delle aflatossine. Stiamo parlando di:

Sorbyfruit preparato in polvere per sorbetto al limone, General Fruit Srl, lotto numero: L20009458 tmc: 13-01-2024;

Preparato in polvere per cioccolata calda, Naturera Polot. Lotti numeri: L20007692, L20008906, L21000001, L20008130, L20009087, L21003132, L21000158;