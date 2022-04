Monete rare: se possiedi questi esemplari da 2 euro puoi ritenerti fortunato

In un periodo di forte crisi come questo, chiunque venderebbe l’inimmaginabile pur di accaparrare qualche spicciolo in più. Dall’altra parte, c’è chi invece non aspetta altro che ottenere gli oggetti più preziosi sul mercato. Tutto questo dà vita a ciò che è la numismatica, o più semplicemente il collezionismo delle monete rare.

Monete rare: quanto valgono ora i 2 euro?

Dopo questa introduzione arriviamo al dunque, ovvero alla tipologia di euro più preziosi in circolo. Tra i più rilevanti vi è la 2€ della Repubblica di San Marino che raffigura Bartolomeo Borghesi. Del 2004, questa può valere circa 200€, ma solo se tenuta in ottime condizioni.