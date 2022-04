Mercedes-AMG ha finalmente svelato la sua versione dell’ultima Classe C di quinta generazione, la C 43 4Matic. Arrivata più di un anno dopo il debutto della W206, la casa automobilistica tedesca ha scelto di mantenere lo stesso nome del precedente modello, contrariamente a “C 53 4Matic” come suggerito dai rapporti precedenti.

Sebbene il nome sia invariato, il nuovo C 43 4Matic è dotato di un motore più potente rispetto al suo predecessore. Sotto il cofano ora ci sarà un quattro cilindri turbo da 2,0 litri, preso dalla SL 43 al posto del precedente V6 biturbo da 3,0 litri.

Nonostante la capacità e il numero di cilindri ridotti, il motore ridimensionato eroga 408 CV (402 CV) e 500 Nm di coppia, che è un miglioramento rispetto ai 367 CV (362 CV) e 520 Nm del V6 in uscita, a parte la coppia massima.

Il motore è una variazione dell’M139 utilizzato nell’hot hatch A 45 e si dice che sia la prima unità di serie al mondo a disporre di un turbocompressore a gas di scarico elettrico, con tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1.

Secondo l’azienda, un motore elettrico di circa 4 cm di spessore è integrato direttamente sull’albero del turbocompressore tra la girante della turbina sul lato di scarico e la girante del compressore sul lato di aspirazione. Questo agisce per far girare l’albero a bassi regimi fino a quando i gas di scarico non prendono il sopravvento, migliorando la risposta del motore a regime minimo.

Sempre più potenza

Il motore è collegato a un sistema ibrido leggero da 48 volt che include anche un generatore di avviamento a cinghia (RSG), che può fornire una spinta aggiuntiva di 14 CV (13 CV) a seconda della situazione. In alternativa, facilita anche il funzionamento regolare delle funzioni start-stop e modalità di scorrimento.

Come la SL 43, la nuova C 43 è dotata di un cambio automatico AMG Speedshift MCT 9G a nove rapporti, ma a differenza della decappottabile, ha anche un sistema a trazione integrale AMG Performance 4Matic con una distribuzione della coppia posteriore (31% anteriore e 69% posteriore).

La C 43 può essere acquistata come berlina o station wagon: la prima impiega 4,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre la station wagon impiega 4,7 secondi, un decimo più veloce della W205 C 43.

Entrambi raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h, che può essere aumentata a 265 km/h con il pacchetto driver AMG opzionale. Un’altra opzione è la Real Performance Sound, che capta il rumore del motore e lo immette all’interno se il normale sistema di scarico AMG non è sufficiente.