L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato l’offerta da 5.99 euro al mese fino a nuova comunicazione. Stiamo parlando dell’offerta denominata 100 GB Up dedicata ad alcuni determinati utenti.

Per la precisione, possono attivarla tutti gli utenti che provengono da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali e non sono attivabili dai semivirtuali ho. e Very Mobile. Scopriamo insieme cosa comprende.

Kena Mobile propone la 100 GB Up a meno di 6 euro al mese

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con costo di attivazione gratuito. Il costo della nuova SIM ricaricabile Kena con questa offerta è gratuito.

I nuovi clienti Kena che possono attivare quest’offerta operator attack devono sostenere un prezzo iniziale di 10 euro, composto dal primo mese anticipato dell’offerta e 4,01 euro di credito telefonico incluso. Dal 21 aprile 2022, salvo eventuali cambiamenti, sul sito ufficiale dell’operatore tramite fai da te è attivabile Kena 5,99 50GB Plus a 5,99 euro al mese. Invece, in alcuni punti vendita fisici Kena, è attivabile anche Kena 5,99 70GB Plus a 5,99 euro al mese.

La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con costo di attivazione gratuito. Mentre la Kena 5,99 70GB Plus prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese con costo di attivazione gratuito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.