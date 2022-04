Gli ultimi giorni sono stati sicuramente quelli di Pixel Watch, lo smartwatch di Google che sembra davvero vicino al lancio, più di quanto non lo sia stato negli anni passati.

Dopo le immagini del dispositivo e i dettagli trapelati sulle sue specifiche e sul prezzo di lancio, è giunto il momento di conoscere quali sono i modelli previsti per la commercializzazione.

Google starebbe lavorando a tre modelli di Pixel Watch

Stando a quanto scovato da 9to5Google, Google ha certificato tre modelli diversi di Pixel Watch presso la Bluetooth Special Interest Group: GWT9R, GBZ4S e GQF4C. Difficile dire in cosa differiranno, probabilmente si tratterà di una diversa compatibilità con le reti cellulari.

Possiamo dunque ipotizzare che Google stia preparando tre modelli diversi di Pixel Watch in base al mercato di destinazione. Al momento della certificazione sembra che i dispositivi avessero un sistema operativo precedente a Wear OS 3, ma sappiamo che il loro debutto sul mercato dovrebbe essere contrassegnato dal lancio di Wear OS 3.1.

