Continental ha temporaneamente ripreso la produzione di pneumatici per autovetture nel suo stabilimento russo di Kaluga, ha affermato martedì, per proteggere i lavoratori locali dicendo che non possono essere incriminati.

Continental ha affermato che la mossa mirava a soddisfare la domanda locale e in linea con le sanzioni imposte a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina, che la Russia chiama “operazione militare speciale“.

“I nostri dipendenti e dirigenti in Russia devono affrontare gravi conseguenze penali se dovessimo astenerci dal servire la domanda locale“, ha affermato Continental.

La società ha affermato che i suoi prodotti sono stati realizzati per uso civile. Continental non ha approfondito le potenziali spese che il personale potrebbe dover affrontare.

“Al fine di proteggere i nostri dipendenti in Russia dall’azione penale, stiamo temporaneamente riprendendo la produzione di pneumatici per il mercato locale presso il nostro stabilimento di pneumatici a Kaluga, se necessario“, ha affermato il fornitore.

“La base di questo passaggio è il dovere di diligenza per i nostri dipendenti in Russia“, ha affermato la società. Continental ha affermato che la ripresa della produzione non è stata una decisione orientata al profitto.

Una mossa che si è rivelata intelligente

Continental aveva detto l’8 marzo che la produzione nello stabilimento di Kaluga era stata sospesa.

Il produttore in Germania è al sesto posto nell’elenco di Automotive News dei primi 100 fornitori globali, con vendite nel 2020 alle case automobilistiche di 29,7 miliardi di dollari.

La finlandese Nokian Tyres ha avvertito questo mese che le sanzioni dell’UE renderanno difficile la vendita di pneumatici in Russia, anche se a marzo ha affermato che la sua decisione di mantenere le sue fabbriche le ha dato il controllo su dove vengono venduti gli pneumatici.

Circa la metà della materia prima utilizzata per produrre i suoi pneumatici in Russia proveniva dall’estero, ha affermato.

L’italiana Pirelli ha interrotto gli investimenti in Russia e ridotto i suoi impianti lì. Pirelli produce circa il 10% della sua produzione mondiale di pneumatici in due stabilimenti russi.