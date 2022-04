Tantissime occasioni attendono gli utenti nei vari negozi Comet, e non solo. Il volantino è infatti attualmente disponibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di godere delle medesime riduzioni, sia nei singoli negozi, che affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.

A differenza di quanto vediamo quotidianamente da Expert o MediaWorld, in quest’occasione gli utenti che richiederanno la spedizione presso il domicilio, potranno anche optare per una consegna gratuita, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica selezionata.

Comet: tutte le offerte del momento

Gli utenti che da tempo volevano acquistare un nuovo smartphone Apple, finalmente da Comet troveranno pane per i loro denti, infatti risulta essere disponibile l’ottimo Apple iPhone 12, raggiungibile con il pagamento di un contributo che si aggira attorno ai 699 euro, per quanto riguarda il modello che prevede 128GB e no brand.

Tutte le alternative proposte dal corrente volantino, sono perlopiù legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, con annesso sistema operativo Android. Più nello specifico, la spesa finale non sarà superiore ai 239 euro, e coinvolgerà Realme 8, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, TCL 20L+, TCL 20R o anche Vivo Y72. Se volete conoscere da vicino la campagna, dovete assolutamente collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, sebbene comunque sia importante ricordare che gli acquisti sono effettuabili senza problemi in ogni negozio sul territorio, alla stessa stregua dell’e-commerce appena citato.