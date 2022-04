Le tasse sono molto importanti per gli italiani, soprattutto per quelli indebitati. E soprattutto se il creditore è l’Agenzia delle Entrate. L’esattore dello stato ha tutte le possibilità di mettere in seria difficoltà i debitori.

A causa di procedure molto delicate, è possibile pignorare case, ma anche stipendi e pensioni, ipotecare la casa o addirittura fermare amministrativamente un’auto. Tutte cose per nulla piacevoli, ma allo stesso tempo molto evitabili.

Innanzitutto è bene sapere che quando si parla di debiti ci sono due parti coinvolte; il creditore e il debitore. Nei debiti fiscali, tributari e assimilati il ​​creditore è l’Agenzia delle Entrate, che ha da tempo sostituito Equitalia.

Tuttavia, molti non sanno che esistono diversi modi per evitare di pagare le tasse. La principale è la cosiddetta procedura di sovraindebitamento. In pratica, anche con le bollette il senza immobile non deve temere nulla; vale a dire, chi non può pagare non deve.

Ecco come pagare in piccole rate

Anche perché qualsiasi azione dell’agenzia non ha possibilità di successo. In ogni caso, deve essere un giudice a stabilire che un contribuente è effettivamente in condizione di non pagarli.

Infatti, l’obiettivo della procedura di sovraindebitamento non è quello di far indebitare chi non può realmente pagare, salvaguardando così chi non ha risorse finanziarie sufficienti per reperire risorse o lavorare.

Una soluzione che si applica nei casi più difficili. E infatti, anche considerando che i tribunali hanno recentemente facilitato l’applicazione di questo tipo di soluzioni, in generale l’impossibilità di pagare i debiti deve essere effettiva.

Tuttavia, può capitare che tu non sia completamente esonerato dal pagamento. Se un debitore ha reddito e patrimonio, ad esempio, è possibile raggiungere una sorta di accordo tra le parti. In questo senso, a chi deve pagare viene concesso il favore di pagare solo una piccola parte dei suoi debiti.

Uno sconto che generalmente riduce ad un quinto l’importo da pagare e anche in comode rate.