Occasioni incredibili vi attendono in questi giorni da Carrefour, i nuovi prezzi lanciati dall’azienda sono indiscutibilmente tra i migliori del periodo, riuscendo a tutti gli effetti a garantire un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative.

Il rapporto qualità/prezzo pare essere sin da subito favorevole per la maggior parte dei consumatori, ricordando infatti che i prodotti possono essere acquistati, almeno ai prezzi indicati, solo ed esclusivamente, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa, potranno invece approfittare della rateizzazione, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Carrefour: le offerte che tutti volevano vedere

Un volantino davvero molto interessante attende gli utenti che vogliono approfittare di ottime occasioni per risparmiare, anche sull’acquisto di beni di prima necessità, riuscendo addirittura a spendere soli 3 euro per l’acquisto di un prodotto (se non di meno).

Focalizzando l’attenzione sul mondo della telefonia mobile, ad ogni modo, Carrefour ha giustamente pensato di proporre al pubblico un’offerta veramente interessante, legata più che altro ad un prodotto altrettanto economico, e dalle buone prestazioni generali. Stiamo parlando dell’ottimo Realme C25Y, da poco lanciato sul mercato nazionale, e disponibile all’acquisto a soli 139 euro.

Scorrendo la scheda tecnica, possiamo apprezzare la presenza di un’ampia batteria da 5000mAh, con possibilità di godere di una autonomia superiore alla media, passando anche per una fotocamera principale da ben 50 megapixel, una anteriore da 8 megapixel, ed ovviamente prestazioni in linea con la fascia di prezzo. Per conoscere nel dettaglio le offerte, aprite questo link.