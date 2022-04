Uno dei film più attesi ma allo stesso tempo più rimandati di sempre è Avatar 2, il sequel del capolavoro di James Cameron che l’anno della sua uscita nelle sale, il lontano 2010, segnò un incasso record di 2,8 miliardi di dollari, sequel che però da un po’ troppo tempo non stava più dando segni della sua esistenza, almeno fino a questo momento, in arrivo con il nuovo film dedicato al Doctor Strange infatti, arriverà una succulente possibilità per tutti i fan del film, vediamo di cosa si tratta.

Trailer, data di uscita e titolo

Innanzitutto il nuovo film dedicato alla saga di Avatar ha finalmente un titolo, si chiamerà “Avatar: The Way of Water” che in italiano tradotto letteralmente diventa “Avatar: la via dell’acqua”, il primo trailer arriverà molto presto, verrà infatti trasmesso prima della messa in onda nei cinema di “Doctor Strange: nel multiverso della follia“, per poi arrivare online una settimana dopo dall’uscita del capitolo Marvel.

Si tratta di un cambio di vento abbastanza netto rispetto al precedente silenzio stampa che aveva avvolto il capitolo tanto atteso della saga, per quanto riguarda la data di rilascio, più e più volte rimandata, anche qui sembra smuoversi qualcosa, infatti se prima la data di uscita era fissata per il 23 Settembre, quella attuale è puntata il 16 Dicembre.

A giocare un ruolo di rilievo, anche leggendo il titolo, sarà il mare ed il mondo subacqueo, contesto di cui il regista hollywoodiano è da sempre affascinato, motivo per cui è diventato un vero esperto in tali riprese, fattore che certamente influirà in modo positivo sul film, basti pensare che il regista fu il primo a immergersi nella fossa delle Marianne a 11.000 metri.