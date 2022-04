La nuova bottiglia intelligente Hidrate Spark di Apple è stata recentemente presentata per il mercato indiano. Il nuovo dispositivo è stato recentemente aggiunto al suo elenco di accessori di terze parti ufficialmente supportati.

L’azienda con sede a Cupertino è nota per addebitare un ‘premio’ per i suoi articoli tecnologici, ma il nuovo articolo è più di una costosa bottiglia d’acqua confezionata. È un gadget intelligente in grado di monitorare la quantità di acqua utilizzata dai suoi clienti. Questi dati sono combinati con informazioni sul corpo degli utenti e sulle routine di fitness. Questo informa gli utenti a bere acqua a intervalli regolari in base alle loro esigenze particolari.

Apple, le nuove bottiglie non hanno ancora una data di rilascio

Ci sono quattro versioni nella nuova linea di bottiglie intelligenti Hidrate Spark. I modelli Hidrate Spark 3, Hidrate Spark Pro, Hidrate Spark Steel e Hidrate Spark Steel Pro sono i modelli. Finora, i dettagli più precisi su queste bottiglie intelligenti e su cosa le differenzia sono sconosciuti. Le note ufficiali affermano che hanno un corpo termoisolante sottovuoto che può mantenere le bevande alla stessa temperatura per un’intera giornata.

L’entry level Hidrate Spark 3 ha una capacità di 590 ml e costa 59,95 USD. Nel frattempo, la variante Pro, che ha una capacità d’acqua di 710 ml, costa lo stesso. Il modello Steel con capacità 620ml, invece, costa 69,95 USD, mentre il modello Pro Steel con capacità 950ml costa 79,95 USD. Queste bottiglie intelligenti sono molto probabilmente destinate a persone che si allenano regolarmente o si allenano per il fitness, poiché il corretto consumo di acqua è una parte importante della buona salute.