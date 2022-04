Android: 30 app a pagamento sono ora gratis sul Play Store Google

Gli utenti Android che amano la piattaforma potranno oggi gioire di una nuova soluzione apparentemente consueta. Nonostante tutte le settimane vengano rilasciati dei contenuti a pagamento in maniera gratuita, non è detto che debba accadere sempre. L’ultimo periodo però si è dimostrato particolarmente prolifico sotto questo aspetto ed infatti anche oggi ci saranno tanti titoli. Questi saranno disponibili sul Play Store per tutti gli utenti Android e non saranno a pagamento per qualche giorno.

Ricordiamo che c’è anche l’opportunità di avere le migliori offerte di Amazon, il tutto semplicemente iscrivendosi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli che trovate in basso saranno direttamente disponibili sul Play Store in maniera gratuita