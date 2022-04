Xiaomi 12 Lite è l’unico dispositivo dell‘ultima famiglia di smartphone del colosso cinese non ancora annunciato al pubblico. Il dispositivo è stato al centro di numerose indiscrezioni e, negli ultimi giorni, è apparso in alcune immagini dal vivo che hanno svelato il suo design. Inoltre, sono emerse alcune informazioni sul prezzo e la data di lancio.

Xiaomi 12 Lite appare nelle prime foto dal vivo!

Sono apparse in rete le prime foto dal vivo dello Xiaomi 12 Lite. La parte frontale dello smartphone sfoggia un display da 6,55 pollici con risoluzione FULL HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e un foro centrale che ospita un sensore fotografico. La scocca che va a costituire la parte posteriore del dispositivo è in plastica ed è sede di un modulo fotografico di forma rettangolare all’interno del quale sono inseriti tre sensori: un principale dalle dimensioni non indifferenti è collocato nella parte superiore del modulo.

Xiaomi sfrutterà un principale da 108 megapixel, un ultra-grandangolare da 8 megapixel e un ulteriore da 5 megapixel. Il sensore da 108 megapixel potrebbe non essere presente. Le indiscrezioni fanno riferimento alla sua probabile sostituzione con un sensore da 64 megapixel ma a riguardo non vi sono ancora certezze.

La batteria dello smartphone sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 778G.

La data di lancio non è stata ancora svelata dall’azienda né si hanno informazioni particolari in merito al periodo nel quale potrebbe tenersi l’evento di debutto. Xiaomi potrebbe comunque annunciare a breve la data stabilita per l’evento di presentazione.