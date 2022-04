WindTre ha deciso di applicare in queste settimane alcune modifiche alle condizioni tariffarie dei suoi clienti. Le rimodulazioni del gestore arancione seguono da vicino le direzioni degli altri operatori nel campo della telefonia mobile.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

La scelta strategica da parte di WindTre si può definire speculare rispetto a quella di altri gestori come TIM e Vodafone. Il provider arancione, infatti, ha promosso anch’esso una duplice modifica per le sue tariffe, con una nuova politica indirizzata verso la continuità dei consumi. Le rimodulazioni riguarderanno in particolar modo gli ex clienti di 3 Italia. I cambi sui costi di WindTre inoltre non impattano direttamente sui prezzi delle promozioni, quanto sulle loro condizioni.

Per assicurare continuità dei consumi a tutti i suoi clienti il provider prevede ora soglie senza limiti per chiamate, messaggi ed internet al costo di 0,99 euro per un giorno. Questo pacchetto sarà garantito ai clienti nel momento del rinnovo della ricaricabile di riferimento, in caso di mancato credito per procedere in automatico. Il pacchetto potrà essere rinnovato anche per un secondo giorno. Il blocco del traffico di WindTre sarà previsto solo a partire dal terzo giorno, in caso di mancata ricarica.

Una novità aggiuntiva per i clienti di WindTre è quella relativa alla connessione internet. Gli abbonati riceveranno infatti un Giga extra per la connessione di rete in caso di esaurimento prematuro della quota prevista della ricaricabile. Il costo una tantum sarà di 0,99 euro. La quota extra per internet sarà attivata in automatico e solo in caso di necessità.