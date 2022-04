A partire dallo scorso novembre, WhatsApp Desktop ha fatto dei passi da gigante con il rilascio dell’app UWP in Beta. Si tratta di un evidente ripresa e recupero di terreno, con uno sviluppo dell’esperienza in sé che sembra nettamente migliorato su vari punti di vista, sia grafiche che funzionali.

In seguito all’introduzione delle novità per le chat di inizio aprile, con tanto di aggiunta di chat archiviate, ora arrivano buone nuove anche per la versione 2.2216.4.0 della Beta di WhatsApp UWP. Andiamo a scoprire di seguito come poter usufruire di questa nuova feature.

WhatsApp versione Desktop: cambiamento sostanziale per le chat

Il team di Meta ha deciso di introdurre una funzionalità in WhatsApp Desktop tanto semplice quanto essenziale.

La suddetta aiuta moltissimo a gestire le numerose chat che si accumulano col tempo. Parliamo infatti di un filtro per le chat che permette di scegliere quattro criteri differenti per ogni tipo di conversazione: le chat non aperte, quelle con i contatti nella rubrica, quelle con i contatti non registrati nella rubrica e le chat di gruppo.

È molto facile capirne il funzionamento, il quale risulta essere straordinariamente intuitivo: sarà necessario solamente fare click sull’icona delle tre linee a destra dove c’è scritto “Chat” al fine di poter accedere alle varie opzioni, selezionarne una e vedere l’elenco delle chat sottostante diviso e scremato di conseguenza in base al tipo di conversazione che abbiamo indicato.

Tutto facile, vero? Per poter avere questa nuova e bellissima funzione basterà scaricare l’ultima versione Beta di WhatsApp UWP dal Microsoft Store.