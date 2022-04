Welock, azienda di cui vi abbiamo già parlato con una recensione approfondita di un loro prodotto, ha recentemente lanciato al mondo la nuova serratura smart con impronta digitale, un dispositivo perfetto per rendere smart l’ingresso della propria abitazione, senza dover ricorrere ad interventi strutturali.

Chi è Welock

Welock è un’azienda nata nel 2013, specializzata nella produzione di cilindri smart (o meglio definite serrature), di vario tipo. Il loro obiettivo è di facilitare la vita degli utenti, mantenendo sempre elevato il livello di sicurezza e di benessere, provvedendo a fornire prodotti pensati per ogni situazione. Nata originariamente in oriente, l’azienda ha rapidamente stretto partnership in Europa, Medio Oriente, Australia e Nord America, raggiungendo e soddisfacendo le aspettative di milioni di utenti nel mondo.

Welock Fingerprint Electronic Smart Door Lock

Oggi vi parliamo della loro serratura smart con sensore per le impronte digitali, un vero e proprio cilindro da adottare in sostituzione alla normale chiave della porta di casa, in vendita sul sito ufficiale ad un prezzo di 184,64 euro (clicca qui per acquistare).

L’installazione è semplicissima, non sono richieste abilità particolari, né la presenza di un addetto specializzato. La compatibilità è estesa a tutte le porte con uno spessore tra 70 e 110 millimetri, data la lunghezza del cilindro da posizionare al suo interno. La caratteristica principale è la presenza del sensore per le impronte digitali, utile per sbloccare la serratura; questi permette di memorizzare fino a 100 impronte (3 con funzioni di amministratore), senza dimenticarsi che l’accesso è garantito anche via app o tessera RFID (se ne possono memorizzare 20).

L’alimentazione viene fornita da 3 batterie AAA, con un’autonomia garantita di circa 1 anno, considerando 10 aperture al giorno. Nel momento in cui la carica dovesse essere inferiore al 20%, il sistema provvederà ad inviare una notifica, per la sostituzione delle pile. Il prodotto è certificato IP44, a prova di schizzi d’acqua, e potrà essere sempre aperto rapidamente dall’interno, senza chiave, applicazione o RFID (la durata garantita è di 10 milioni operazioni di chiusura).

Welock: tante altre offerte vi attendono

Welock, in esclusiva per i nostri lettori, propone però tantissime altre offerte ugualmente interessanti, atte a fornire una visuale più completa del range di prodotti dell’azienda. A fianco del nominativo, troverete anche il codice da applicare prima del completamento dell’ordine, in modo da ottenere il prezzo scontato; la spedizione sarà rapidissima, e sopratutto avverrà da un magazzino in Europa, assolutamente senza dazi doganali.