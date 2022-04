Truffa: assurdo ma vero, con la nuova frode sei tu ad auto-truffarti

Il classico modo di dire “Darsi (o tirarsi) la zappa sui piedi” trova posto esattamente in questo nuovo caso di truffa. L’ultima “trovata” dei malintenzionati è un falso messaggio che arriva direttamente dal vostro numero. Insomma, oltre al danno anche la beffa!

Truffa: in che modo agiscono i criminali?

Prima di introdurre l’argomento, è il caso di dire che in qualsiasi circostanza è fondamentale fare attenzione a ciò che si riceve sul proprio smartphone. Tornando alla truffa, questa sta facendo il giro del web allarmando sempre più persone. Dapprima segnalata da The Verge, e poi diffusa su Twitter e Reddit, la “nuova” tipologia di raggiro legata agli SMS è giunta da molto lontano: dagli Stati Uniti d’America. Ma come funziona?

Semplicemente gli utenti ricevono messaggi truffa dal loro stesso numero di telefono, così da “camuffare” la loro provenienza e farli visualizzare sotto il numero del destinatario. Oltre a questo piccolo grande dettaglio, il messaggio è sempre il medesimo. Il testo cerca di convincere la persona a premere sul link letale per lo smartphone e il conto, promettendo un regalo che verrebbe “sbloccato” in seguito al più recente pagamento effettuato dall’utente.