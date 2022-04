Un volantino veramente da pazzi attende gli utenti Trony sul territorio nazionale, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, con possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza territoriale.

Per cercare di includere il maggior numero di utenti in Italia, l’azienda ha giustamente pensato di attivare la corrente campagna sull’intero territorio, eliminando solamente il sito ufficiale, sul quale si trovano prezzi completamente differenti. La soluzione che troverete nell’articolo, quindi, può essere fruita ovunque, senza limitazioni o differenze importanti da segnalare.

Trony: le offerte sono tra le migliori del momento

Offerte da non credere per tutti fino al 4 maggio nei vari negozi di Trony, grazie alla recente campagna promozionale, infatti, i consumatori hanno la possibilità di accedere ad esempio all’incredibile Apple iPhone 12, pagandolo solamente 649 euro. La cifra è direttamente proporzionale alla qualità del prodotto, sebbene non sia più il più recente.

Non mancano alternative legate al mondo android, con possibilità di acquistare ad esempio un eccellente Samsung Galaxy S21 FE, al prezzo finale di 499 euro, passando anche per i vari Realme C11, Galaxy A52, TCL 20L+, TCL 20SE, Galaxy A52 o Motorola Moto G31, in questo caso in vendita a non più di 300 euro.

I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, perfetta per coprire gli eventuali difetti di fabbrica riscontrati in fase d’acquisto, ricordando, inoltre, che sono anche completamente sbrandizzati. Se volete conoscere da vicino il volantino, non dovete fare altro che aprire il prima possibile le pagine sul sito ufficiale.