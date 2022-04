L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di rilanciare la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB, che sarà attivabile fino al prossimo 1° maggio 2022.

Per attivare l’offerta, proposta anche nel periodo di Pasqua, i clienti devono sostenere un costo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita. Ricordiamo insieme cosa propone nello specifico.

PosteMobile rilancia la Creami WOW 30 GB

I nuovi clienti che attivano Creami WOW 30GB ottengono più nel dettaglio Creami NEXT 1, il piano ricaricabile che in questo caso offre minuti, SMS e 30 Giga di traffico dati al costo promozionale di 4,99 euro al mese. Come specificato dall’operatore, i 30 Giga sono in realtà composti da 5 Giga di base e 25 Giga di bonus, questi ultimi erogati erogati entro 24 ore dall’attivazione del piano. A partire dal secondo mese, l’erogazione del bonus sarà invece contestuale al rinnovo, offrendo al cliente 30 Giga totali ogni mese.

Nel complesso, Creami WOW 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Vi ricordo che i servizi come Ti cerco e Richiama ora, il servizio hotspot, il controllo del credito residuo al numero 401212 e l’avviso di chiamata sono inclusi nel prezzo.

Con l’offerta Creami WOW 30GB, in caso di superamento del traffico dati incluso, la navigazione in internet viene bloccata in automatico. L’utente ha però la possibilità di attivare l’opzione Giga Extra ed ottenere 1 GB di traffico dati aggiuntivo al prezzo di 1.99 euro.