Motorola presenta l’ultimo nato della famiglia edge: motorola edge 30. Con un potente sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5” a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos® multidimensionale e l’efficienza energetica del processore Snapdragon® 778G+ 5G, il nuovo dispositivo edge offre tutto ciò che si può desiderare in un design elegante e moderno.

Con uno spessore di soli 6,79 millimetri, edge 30 è lo smartphone 5G più sottile nella sua classe e, nonostante le dimensioni ridotte che gli consentono di occupare meno spazio in tasca e di essere maneggiato comodamente, è un incredibile concentrato di tecnologia. Motorola gli ha inoltre regalato un look accattivante, con sfumature sottili ed eleganti, che corrono da un lato all’altro del device, variando per complessità e profondità a seconda di come viene inclinato.

Comparto fotografico all’avanguardia

edge 30 dispone di un sensore grandangolare da 50MP, una fotocamera frontale dedicata da 32MP e l’avanzata fotocamera da 50MP ad alta risoluzione che integra l’innovativa tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus. Mentre quelle di messa a fuoco tradizionali utilizzano circa il 3% dei pixel, Instant All-Pixel Focus ne utilizza il 100% negli scatti verticali e orizzontali per garantire prestazioni più veloci e accurate in qualsiasi condizione di luce, oltre a scattare con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore.

Durante il giorno la fotocamera è in grado di catturare dettagli nitidi, mentre in condizioni di scarsa luminosità e in notturna, fa entrare più luce combinando ogni quattro pixel in un unico enorme ultra-pixel. Inoltre, la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) elimina i tremolii indesiderati, offrendo un modo completamente nuovo di scattare foto di qualità. E la brillantezza non si limita alle immagini: è possibile, infatti, registrare video in HDR10 con oltre un miliardo di sfumature di colore per una ripresa più realistica che mai.

Spesso, la qualità della fotocamera è penalizzata in app di terze parti come TikTok, WhatsApp e Instagram, ma con l’edge 30, Motorola ha prestato particolare attenzione alle prestazioni dal punto di vista del rendering facciale, della registrazione video tramite fotocamera anteriore e delle videochat, nonché di una significativa riduzione del rumore nell’acquisizione di immagini fisse – rendendolo un dispositivo da sogno per i creatori di contenuti.

Anche gli show e i giochi preferiti prendono vita grazie al display OLED da 6,5” con refresh rate di 144Hz e HDR10+ che soddisfa gli standard cinematografici DCI-P3 relativi a gamma e precisione dei colori, luminosità e livello di contrasto, in modo da poter visualizzare ogni contenuto con oltre un miliardo di sfumature. Completano il tutto, due ampi altoparlanti stereo dotati del suono multidimensionale Dolby Atmos®, che contribuiscono a offrire un’esperienza di visione e ascolto ancora più coinvolgente.

Prestazioni, velocità e durata

Grazie alla potenza del processore Snapdragon 778G+ è garantito un notevole aumento delle prestazioni sia quando si gioca sia nella registrazione dei video. Il download, lo streaming e le video chat senza lag sono la regola, e connettersi alle veloci reti Wi-Fi 6E non è mai stato così facile grazie a un modem avanzato. Il nuovo edge ha fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage, assicurando il massimo della velocità in movimento.

Con motorola edge 30 è inoltre possibile sfruttare tutte le potenzialità di Ready For, che amplifica le funzionalità di spicco dello smartphone. Basta connettersi in modalità wireless a un monitor o alla TV e si è pronti a godersi lo spettacolo.

motorola edge 30 non scende a compromessi tra utilizzo, velocità del 5G e autonomia. La potente batteria da 4020 mAh è, infatti, progettata per durare a lungo e supportare le feature del dispositivo. Nel caso fosse necessario ricaricare velocemente, il TurboPower™ 30 assicura ore di energia in pochi minuti di ricarica.

Prezzo e disponibilità

motorola edge 30 è disponibile da oggi al prezzo di 549.90€, con promo di lancio a 399.90€, nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green.