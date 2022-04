Il social network Instagram starebbe testando una novità molto interessante che permetterebbe di fissare in alto nel profilo determinati post.

Insomma, tra test di novità discutibili e altre che in Europa neppure arriveranno, andiamo a vedere cos’altro potremmo presto trovare su Instagram.

Instagram testa delle nuove funzioni

Il fatto che il test su questa funzione sia attualmente in corso è stato confermato da un portavoce di Instagram ai colleghi di TechCrunch: allo stato attuale, soltanto pochi utenti selezionati vedono la possibilità di fissare in alto determinati post sul proprio profilo; la funzione è ufficialmente denominata “Pin to your profile” ed è accessibile aprendo il post desiderato e toccando il menu a tre punti.

Il test in questione era già stato avvistato lo scorso gennaio dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, il quale aveva parlato addirittura della possibilità per i creator di riorganizzare a proprio piacimento l’ordine dei post sul profilo.

Allo stato attuale, purtroppo, non è dato sapere quando la novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti. In ogni caso, la versione più recente dell’applicazione per Android è invece scaricabile sia per Android che per iOS. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se la funzione in questione verrà rilasciata nella versione stabile anche nel nostro Paese.