Huawei, annuncia oggi il nuovo HUAWEI MatePad, un tablet intelligente di nuova generazione pensato per lo studio e il lavoro, dotato di HarmonyOS 2. Compatibile con HUAWEI M-Pencil (2agenerazione) e una vasta gamma di app per prendere appunti, il nuovo e migliorato HUAWEI MatePad supporta un ricco ecosistema con molteplici funzioni intelligenti, posizionandosi come la scelta migliore quando si ha bisogno di uno strumento per la produttività e lo studio.

HUAWEI MatePad, sottile e portatile, incarna la bellezza del minimalismo e allo stesso tempo, combina l’ergonomia e l’estetica tecnologica, risultando in un design con un perfetto equilibrio tra aspetto esteriore ed esperienza utente. Dotato di un display HUAWEI FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K, HUAWEI MatePad offre una migliore qualità dell’immagine su una vasta gamma di contenuti. Grazie alla sintonizzazione professionale di Harman Kardon e agli altoparlanti con elevata ampiezza; i suoni bassi potenti e più profondi trasformano il tablet in un vero e proprio altoparlante per i bassi. Per quanto riguarda le periferiche, la nuova generazione di HUAWEI M-Pencil (2agenerazione) non solo ripristina l’esperienza della scrittura a matita, ma serve anche come potente strumento per dimostrare la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC. Come tablet intelligente per l’ufficio e la scuola, HUAWEI MatePad consente agli utenti di sfruttare meglio le doti produttive e creative, per un’esperienza di apprendimento più elevata.

“Con il lancio di questo dispositivo, Huawei arricchisce la sua offerta nella categoria tablet a supporto degli utenti più giovani interessati alla creatività o che si affacciano per la prima volta alla produttività e al lavoro.” – afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia – “HUAWEI Matepad offre il meglio della tecnologia Huawei grazie alle numerose possibilità di collaborazione con tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei, andando a garantire una “seamless experience” anche ad un target che si approccia all’utilizzo professionale del tablet in maniera diversa: studenti, universitari, giovani lavoratori.”

HUAWEI FullView Display ad altissima risoluzione per un’esperienza visiva coinvolgente

HUAWEI MatePad semplifica la complessità e combina tecnologia ed estetica per continuare il linguaggio di design minimalista della serie. Il dispositivo vanta un HUAWEI FullView Display con un rapporto schermo-corpo dell’84% che garantisce una superfice lineare senza punti di rottura sulle cornici o sulla cover posteriore, dirigendo naturalmente l’attenzione dell’utente sul contenuto dello schermo. HUAWEI MatePad è dotato di una cornice micro-curva che fa sembrare il dispositivo più sottile e permette al tablet di adattarsi meglio alla mano, consentendo una presa più comoda.

In un’epoca in cui l’esperienza è tutto, HUAWEI MatePad è dotato di uno schermo con risoluzione 2K per offrire un’esperienza visiva travolgente che rende raffina i dettagli grafici e assicura una migliore qualità delle immagini. Inoltre, HUAWEI MatePad possiede la TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, la certificazione che attesta la capacità del tablet di ridurre al minimo l’impatto dello schermo sugli occhi, offrendo una protezione completa della vista.

La combinazione di software e hardware migliora efficacemente la produttività

HUAWEI MatePad è accompagnato da HUAWEI M-Pencil di seconda generazione, il pennino digitale che offre un’esperienza di scrittura più realistica per migliorare completamente l’efficienza del lavoro e dell’apprendimento. Inoltre, offre funzionalità di stilo anche a livello di sistema, come HUAWEI FreeScript, Annotate e Take snippet, rendendo l’inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida.

HUAWEI MatePad ha completamente ottimizzato il puntatore del mouse, consentendo al cursore di avere la modalità cursore corrispondente, passando il cursore del mouse su una certa app è possibile visualizzare in anteprima il contenuto e cliccando si può eseguire il comando.

Al fine di creare un’esperienza d’ufficio più efficiente e comoda, HUAWEI MatePad presenta le funzioni Multi-Window e App Multiplier. Multi-Window facilita il funzionamento aprendo simultaneamente fino a 4 finestre di applicazioni diverse, mentre l’App Multiplier si rivolge alla maggior parte delle applicazioni che non supportano la modalità orizzontale per utilizzare pienamente le applicazioni quando il tablet è in modalità orizzontale.

L’accesso al Super Device per una connessione tra dispositivi ancora più smart

Smart Office è uno dei cinque scenari della strategia Huawei All-Scenario Smart Life che ha l’obiettivo di portare innovazione negli scenari di smart office. Come membro della famiglia Super Device, HUAWEI MatePad monta HarmonyOS 2 e si connette in maniera fluida a tutto l’ecosistema di dispositivi Huawei. La collaborazione con lo smartphone permette agli utenti di trasferire documenti tra smartphone e tablet tramite drag and drop e di utilizzare il tablet per controllare lo smartphone e sfruttare i vantaggi dell’hardware come schermo, tastiera e stilo. La collaborazione con il PC permette di trascinare liberamente i contenuti tra i due dispositivi, condividendo la tastiera e il mouse del PC e abilitando le modalità Mirror, Extend e Collaborate per un supporto più efficiente nel lavoro e nelle attività creative.

Suono chiaro e potente, progettato per riunioni e lezioni online

Pur essendo efficiente in ufficio e nello studio, HUAWEI MatePad garantisce anche una buona esperienza di ascolto per aiutare gli utenti a ottenere un’esperienza tecnologica confortevole in diversi scenari come videoconferenze, lezioni online e intrattenimento audiovisivo. HUAWEI MatePad ha un design compatto con un sistema audio a quattro canali e quattro altoparlanti, così come la sintonizzazione professionale di Harman Kardon, consentendo un’esperienza di ascolto ottimale.

HUAWEI MatePad ha anche eccellenti caratteristiche di raccolta del suono e di riduzione del rumore, adottando tre microfoni e la tecnologia di cancellazione del rumore sviluppata da Huawei. Questi algoritmi distinguono in tempo reali e voci e rumori e filtrarli per la migliore esperienza. Ciò assicura che gli utenti si concentrino sulle voci che vogliono sentire, rendendo la comunicazione più efficace.

Nel suo design ultraleggero e sottile, HUAWEI MatePad rimane sempre carico. La sua enorme batteria da 7,250mAh può rimanere in standby fino a 28 giorni e fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua. Inoltre, HUAWEI MatePad supporta 22.5W HUAWEI SuperCharge, richiedendo solo 2.5 ore per una carica completa per garantire agli utenti di godere di una lunga durata della batteria.

La serie HUAWEI Mate incarna tutti i progressi delle innovazioni tecnologiche di Huawei. I prodotti della famiglia Mate hanno un’eredità che spinge i confini del design innovativo e dell’ultima esperienza tecnologica, formando il marchio unico della famiglia “Mate”. HUAWEI MatePad eredita l’estetica, l’innovazione e il DNA intelligente di HUAWEI Mate, aggiornando al contempo il design estetico, la tecnologia innovativa e le caratteristiche intelligenti per offrire agli utenti ispirazioni illimitate, rendendo il lavoro e lo studio facili e piacevoli con un’esperienza del tutto nuova.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI Matepad è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di € 249.90 nella versione 4GB+64GB e € 299.90 nella versione 4GB+128GB. Fino al 10/05 sarà possibile ricevere in omaggio MatePad Flip Cover e con l’aggiunta di €39,90 M-Pencil o FreeBuds 4i. Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi. Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi. Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. Tutti i clienti Huawei possono inoltre beneficiare del servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) e accessibile da Huawei Store, dall’app My Huawei o dal numero verde 800-191435. In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa, possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite le funzionalità dell’app My Huawei o dal sito, da cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione.