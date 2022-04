Conad, chiusura per lo storico supermercato: ecco cosa lo sostituirà definitivamente

Uno dei marchi più famosi in assoluto per quanto riguarda il mondo dei supermercati è in Italia e prende il nome di Conad. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di uno dei brand più diffusi sull’intero territorio nazionale, simbolo di qualità ma soprattutto di fiducia da parte di coloro che si recano quotidianamente alla ricerca di prodotti per la casa o per la propria cucina.

La notizia che però arriva ormai da diversi giorni risulta un fulmine a ciel sereno per tutti gli amanti di Conad. Infatti diverse persone dovranno abituarsi alla mancanza del noto supermercato nella loro zona, visto che sta per chiudere. L’obiettivo sarà lasciare posto ad un altro brand, il quale aprirà uno Store proprio in corrispondenza del vecchio Conad. Stiamo parlando di quello di Cognento, il quale dunque è pronto a togliere le tende.

Conad: il supermercato di Cognento sarà rimpiazzato dal nuovo brand che prende il nome di Verdissima

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma Conad sta per perdere uno dei suoi supermercati per pura scelta e non per crisi.

Sta per arrivare dunque il marchio Verdissima, il quale vedrà assurgere proprio lì a Cognento uno Store basato su 300 m quadri con allestimento moderno e basato su un design pieno di colori.

In questo caso gli orari di lavoro andranno dal martedì al sabato, con gli orari di apertura al pubblico dalle 10 fino alle 19:30. Questo marchio esiste dal 1972 e nasce come piccolo laboratorio, ma oggi è tra i migliori nell’ambito degli outlet.