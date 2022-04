I nuovi prezzi lanciati nel periodo da Comet sono assolutamente da far perdere la testa agli utenti, ea tutti gli interessati al mondo della tecnologia generale. Il volantino convince con prodotti di qualità, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

Avete capito bene, il risparmio è di casa da Comet, come anche la disponibilità sul territorio nazionale; in netto contrasto con quanto stiamo vedendo nel periodo presso ad esempio i supermercati più rinomati, gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, che promette la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine complessivo dovesse avere valore superiore ai 49 euro.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis, ma solo per gli iscritti al nostro canale Telegram, premete qui per entrare subito.

Comet: tutte le offerte da non lasciarsi sfuggire

Le occasioni per risparmiare da Comet sono davvero moltissime, infatti gli utenti sono pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, legandosi ad esempio al mondo degli smartphone di ultima generazione, ed appartenenti alla fascia medio-bassa. Tra questi troviamo ad esempio soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 11 Pro, TCL 20L+, TCL 20R, ma anche Realme 8 o Vivo Y72, tutti disponibili ad un prezzo che non supera i 239 euro.

Gli altri modelli non sono particolarmente costosi e performanti, se non per quanto riguarda l’Apple iPhone 12, il prodotto più allettante fra tutti, acquistabile a soli 699 euro. Ricordiamo non essere l’ultima generazione, in quanto è già disponibile sul mercato l’iPhone 13, ma resta ugualmente molto interessante in termini di prestazioni generali.