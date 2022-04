Ogni giorno migliaia e migliaia di chiamate da parte dei Call Center vengono effettuate all’indirizzo di diversi utenti. Purtroppo, tante di queste potrebbero contenere una truffa molto più articolata di quanto in realtà sembri.

Se ne sentono sempre di più soprattutto per quanto riguarda le persone anziane, delle quali i truffatori si approfittano proprio per via della loro poca propensione verso tali ambiti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di indicarvi alcuni punti fondamentali che potrebbero essere utili a farvi identificare una truffa o una qualsiasi minaccia del genere. Partendo dal basso potrete dunque avere a vostra disposizione numerosi consigli.

Call Center: come difendersi da queste minacce

Con queste chiamate c’è il rischio di essere derubati. La possibilità che vengano rubati dati sensibili è estremamente elevata, ma fortunatamente con i nostri consigli potrete evitare problemi.

Evitate di pronunciare le parole Si e No. Queste possono essere facilmente riprodotte in punti diversi della chiamata, facendo figurare la vostra accettazione di un finto contratto.

Diffidate dalle voci registrate. Se ricevete una chiamata da una voce registrate che vi chiede di dichiarare qualcosa o comunicare dei dati, state pur certi che si tratta di una truffa. Nel caso in cui servisse comunicare dei dati tramite telefono, sarà di certo un operatore a contattarvi, ma solo se avete appuntamento o dopo una vostra richiesta.

Non comunicate identità o altri dati sensibili se ricevete chiamate da un Call Center senza preavviso. Quando si tratta di chiamate importanti che prevedono la comunicazione di informazioni importanti, verrete sicuramente avvisati in anticipo.