Mesi dopo l’annuncio, Google sta implementando il supporto per risposte rapide ai messaggi tramite Android Auto.

Alla fine dello scorso anno, Google ha presentato nuove funzionalità per Android, incluso l’arrivo delle risposte rapide.

Fino a questo punto, l’unico modo per rispondere ai messaggi utilizzando Android Auto era dettarli con la voce, ma da anni Android offre “risposte rapide” che tentano di offrire risposte contestualmente pertinenti alle tue notifiche.

Come è stato fatto notare da alcuni insiders, il supporto di Android Auto per le risposte rapide ha finalmente iniziato a essere implementato, almeno per coloro che utilizzano l’ultima versione beta dell’app (7.6.1215).

Ora, quando ricevi un messaggio in arrivo e l’Assistente Google lo legge ad alta voce, Android Auto offre almeno una risposta suggerita, che in genere varia da tre parole fino a una singola emoji. Con un solo tocco, la risposta viene inviata tramite la tua app di messaggistica preferita.

Una funzione davvero molto interessante

Sopra i suggerimenti, c’è anche un’opzione “Risposta personalizzata” che funge da modo per saltare alla risposta vocale invece di aspettare che l’Assistente Google legga l’intero messaggio prima di chiedere se vuoi rispondere.

Questo è utile nei momenti in cui non sei pronto a rispondere immediatamente ma non vuoi ascoltare di nuovo l’intero messaggio. In questo momento, anche quando parcheggiato, non c’è modo di digitare un messaggio sullo schermo del centro di infotainment.

Nel complesso, si tratta di una fantastica aggiunta ad Android Auto, che offre ai conducenti l’opportunità di dedicare un po’ meno tempo a interagire con il sistema poiché toccare un pulsante grande è più facile e veloce che dettare una risposta.

Con un po’ di fortuna, non dovrebbe passare molto tempo prima che Google renda disponibili risposte rapide a tutti i telefoni che utilizzano Android Auto.