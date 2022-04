Gli aggiornamenti di WhatsApp si stanno muovendo sempre di più verso una piattaforma inclusiva, aperta a tutti ed accessibili. Già nelle precedenti settimane e nei mesi scorsi, gli sviluppatori della chat hanno stupito gli utenti, con novità inerenti a diversi settori, dall’invio delle foto alle note audio.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

I tecnici di WhatsApp hanno fatto un investimento importante proprio per la tecnologia delle note audio. Dopo la funzione per la riproduzione accelerata, a breve gli utenti della chat riceveranno anche la funzione per la trascrizione testuale per le registrazioni vocali. Grazie a questo upgrade, gli utenti saranno in grado di “leggere” il contenuto di una nota audio.

L’aggiornamento di WhatsApp prevede l’introduzione di un algoritmo avanzato. L’algoritmo oggi allo studio per la piattaforma di messaggistica sarà necessario per trasformare il contenuto di ogni nota audio in entrata in una forma testuale, laddove desiderato dall’utente. L’algoritmo sarà compatibile altresì con tutte le lingue attualmente previste in casa WhatsApp su Android e su iPhone.

Gli sviluppatori stanno seguendo per quest’upgrade un iter già previsto per la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. In tal senso, a breve l’aggiornamento sarà disponibile su tutti gli smartphone compatibili con le recenti versioni di WhatsApp.

In base alle anticipazioni, l’aggiornamento della trascrizione testuale per le note vocali potrebbe arrivare entro l’estate sia per gli smartphone Android di recente produzione che per gli iPhone. La fase di roll out dovrebbe partire proprio per i dispositivi Apple, salvo poi estendersi anche ad Android.