Il colosso Vivo torna alla carica nel mercato smartphone e lo fa un grande stile presentando ufficialmente i nuovi Vivo X80 e X80 Pro.

Stiamo parlando di due modelli estremamente interessanti, soprattutto per la scheda tecnica di prim’ordine. Andiamo a vederle insieme entrambe.

Vivo X80: la nuova serie è finalmente ufficiale

Partiamo subito con Vivo X80 Pro, che dispone di uno schermo da 6,78″ AMOLED QHD+, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | MediaTek Dimensity 9000 con GPU Adreno 730 | Arm Mali Mali-G710 e 8/12 GB di memoria RAM accompagnata da 256/512 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ospita quattro sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 48 megapixel il grandangolo, 12 megapixel il teleobiettivo e 8 megapixel il periscopio.

La fotocamera anteriore è da 32 megapixel ed il sistema operativo preinstallato è Android 12 con Origin OS. Sul lato connettività troviamo 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sensore di impronte digitali nel display e certificazione IP68. La batteria è da 4.700 mAh, ricarica rapida cablata a 80W, ricarica wireless a 50W. Il fratellino minore dispone invece di uno schermo da 6,78″ AMOLED full HD+, processore MediaTek Dimensity 9000 con GPU Arm Mali Mali-G710 e 8/12 GB di memoria RAM con 128/256/512 GB di memoria interna.

In questo caso sul retro troviamo tre sensori da 50 megapixel il principale, 48 megapixel il grandangolo e 12 megapixel il teleobiettivo. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel. Anche qui non manca 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed il sensore di impronte nel display. Il modello base ha una batteria da 4.500 mAh, ricarica rapida cablata a 80W, ricarica wireless a 50W. Il nuovo Vivo X80 Pro arriva ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo che parte dall’equivalente di circa 750 euro, mentre il modello base si aggira intorno ai 490 euro.