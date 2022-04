Fino al prossimo 2 maggio 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, sarà ancora disponibile l’offerta dell’operatore virtuale Very Mobile con 60 GB di traffico internet al mese.

La Very 4,99 è disponibile ONLINE in portabilità da specifici gestori virtuali con 60 GB di traffico internet per il primo mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile con 60 GB ancora disponibile per pochi giorni

Very dopo aver reso disponibile la sua Promo a 4.99 euro al mese solo nei Negozi, da qualche giorno ha deciso di lanciarla anche online, per un periodo di tempo limitato, in questo caso fino al 2 maggio 2022. Questa particolare tariffa è un ritorno alle origini per il virtuale di proprietà del Gruppo Hutchison, infatti, si tratta della sua prima offerta lanciata nel mercato.

La promozione in questione comprende minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati e verso qualsiasi operatore e 60 Giga di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. I Giga del bundle, scenderanno da 60 a 30 già dal secondo mese. L’offerta è attivabile online solo richiedendo la portabilità da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni e tanti altri.

La Very 4,99 include nel suo costo mensile anche 3,3 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa. Inoltre, proprio come ho.mobile anche Very offre la possibilità di rinnovare in anticipo la propria offerta in caso di esaurimento del proprio bundle. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.