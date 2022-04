Da Unieuro i prezzi raggiungono livelli praticamente mai visti prima, tutti gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, garantendo al cliente finale un risparmio difficilmente pareggiabile.

Spendere poco con Unieuro è davvero semplicissimo, coloro che vorranno risparmiare dal divano di casa, potranno comunque approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, senza limiti sulle categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram con le offerte Amazon, ed anche i codici sconto più interessanti di oggi.

Unieuro: le offerte con i prezzi più pazzi

Unieuro sa perfettamente come invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, la recente campagna promozionale, infatti, l’ha vista concentrare i propri sforzi per spingere l’acquisto di prodotti di casa Samsung.

Da qui nasce l’idea dei Samsung Dream Days, una soluzione attivata sia in rete che nei negozi fisici, con la quale proporre di base uno sconto del 18,04% su ogni singolo prodotto del brand, a partire ovviamente dal prezzo originario di listino. Coloro che sceglieranno invece di aggiungere al proprio carrello elettrodomestici (piccoli o grandi che siano) e condizionatori, potranno ricevere in cambio una riduzione doppi, pari al 36,08% del listino.

Gli sconti discussi, lo ricordiamo, verranno applicati nello stesso istante di emissione dello scontrino; non parliamo assolutamente di rimborsi o buoni sconto, il risparmio sarà immediato. Il volantino è attivo ancora per qualche giorno, le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità, anche in prossimità della data di scadenza. I dettagli, ad ogni modo, sono raccolti qui.