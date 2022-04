La PS1 è un’istituzione in tutto il mondo. Con l’avvento dei dischi nel mondo delle console, la PlayStation ha dato vita ad alcuni dei personaggi di gioco più amati al mondo.

Solid Snake, Crash Bandicoot, Spyro, Lara Croft; sono iniziati tutti su PS1, insieme a molti altri che hanno plasmato la nostra infanzia.

Con le console PS5 che scompaiono continuamente da sotto il nostro naso, non c’è momento migliore per tornare a rivisitare la prima console domestica di Sony in assoluto.

Quanto vale oggi una PS1?

Tutte le nostre ricerche di mercato e i dati sono presi da eBay, poiché questo è il modo più comune per vendere una console PS1.

Una PS1 usata vale tra i 50 e gli 800,00 euro, a seconda delle condizioni e se la console viene spedita come parte di un pacchetto.

La PS1 rimane uno dei più grandi colossi del mondo dei giochi. Questa console ha venduto oltre 102 milioni di unità nel corso della sua vita, il che significa che ce ne sono molte in giro su Internet.

Come ogni console di gioco iconica che ha definito una generazione, molte delle unità sono usate. Il loro prezzo dipende da quanto sono buone quelle condizioni e, sfortunatamente, molte scatole sono state fatte a pezzi o non riescono più a trovarsi.

Le console fornite con accessori originali, manuali e bundle di giochi valgono senza dubbio più delle console fornite senza nulla. Tienilo a mente se hai qualche vecchio equipaggiamento conservato in soffitta.

Quando si tratta di vendere una console rinnovata, il costo può davvero variare. Le console da sole tendono a vendere per circa intorno i 30 euro, mentre i pacchetti con i giochi possono arrivare fino a 800.

È difficile trovare console PS1 nuove e sigillate. In Giappone, tendono a costare circa 375 dollari, ma il costo sale a circa 899 dollari negli Stati Uniti, circa 1000 euro in Italia.