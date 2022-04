Ci sono molti modi per rimanere nascosti su Whatsapp, dal rimanere offline, al rimuovere lo status di entrata e persino evitare di far apparire i “segni di spunta blu“.

L’unico vero modo per smettere di apparire “in linea” o “digitando” è attivare la modalità aereo.

Tieni premuta una notifica WhatsApp e sarai in grado di leggere l’intero testo. Ciò significa che il tuo telefono non sarà connesso a Internet e quindi WhatsApp non può dire all’altra persona cosa stai facendo.

Naturalmente, se leggi un messaggio, lo sapranno non appena ti riconnetterai a Internet.

C’è un modo per aggirarlo su iPhone, tuttavia.

Ecco il trucco su iPhone

Questo trucco funziona solo se non hai WhatsApp aperto quando arriva il messaggio. E devi anche assicurarti di aver aggiornato il tuo iPhone almeno a iOS 13.

Dovrai attendere l’arrivo del messaggio sul telefono, in modo che venga visualizzata una notifica sulla schermata di blocco.

Quindi premere leggermente più a lungo del solito sul messaggio sullo schermo e verrà visualizzato il testo completo.

Puoi scorrere su e giù il messaggio per intero, anche se è molto lungo. È importante sottolineare che la lettura di questa notifica non attiverà i segni di spunta blu.

Dovrai assicurarti di non far scorrere via la notifica di testo. Se lo scorri via, non sarai in grado di spiare il testo.

Funziona su qualsiasi dispositivo che può eseguire l’aggiornamento a iOS 13. Inclusi:

iPhone 6S e 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone X

iPhone XS, XS Max e XR

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

Se hai un iPhone 5S o precedente, non puoi completare questa procedura.